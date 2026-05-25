Стоматолог Мартынова назвала самые опасные народные методы снятия зубной боли

Внезапная и сильная зубная боль может существенно нарушить привычный ритм жизни человека. В попытках справиться с ней, многие прибегают к народным методам, таким как полоскания спиртом, компрессы и использование чеснока. Однако эти методы могут не только не помочь, но и усугубить воспаление, предупреждает стоматолог-терапевт Елена Мартынова.
По словам специалиста, зубная боль сигнализирует о воспалении или повреждении нерва. Проблема глубже, чем кажется: очаг воспаления находится в корневых каналах или за верхушкой корня зуба. Наружные методы не могут устранить причину боли, так как инфекция локализуется в тканях.
Многие популярные народные методы могут травмировать слизистую и ухудшить состояние полости рта. Например, прикладывание чеснока, эфирных масел или жгучего перца может вызвать химический ожог десны и аллергию. Обезболивающие препараты, такие как анальгин, могут повредить слизистую, не устраняя источник воспаления, временно притупляя боль, но не решая проблему.
Полоскания горячими растворами соли, соды, спирта или травяными настоями также опасны, так как усиливают отёк и распространение инфекции. Особенно опасны согревающие компрессы, которые могут быстро ухудшить состояние и привести к серьёзным осложнениям.
Самостоятельный приём антибиотиков без назначения врача может временно сгладить симптомы, но воспаление продолжит разрушать ткани и костную структуру. Это может привести к гибели тканей и хронической форме воспаления, требующей хирургического вмешательства или удаления зубов.
Инфекции в полости рта могут распространяться на соседние органы и вызывать гаймориты, отиты и тонзиллиты.
Если нет возможности срочно обратиться к врачу, стоматолог рекомендует ограничиться приёмом обезболивающих препаратов в допустимых дозировках: не более трёх таблеток в сутки и не более пяти дней. Детям, беременным и кормящим женщинам необходимо проконсультироваться с врачом перед приёмом таких препаратов, подчеркнула специалист в беседе с РИАМО.