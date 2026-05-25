Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены в Нижегородской промышленности выросли на 5% за четыре месяца

Индекс цен производителей промтоваров и услуг в Нижегородской области в апреле 2026 года составил 5% по сравнению с декабрем 2025 года. Об этом сообщил Нижегородстат.

Индекс цен производителей промтоваров и услуг в Нижегородской области в апреле 2026 года составил 5% по сравнению с декабрем 2025 года. Об этом сообщил Нижегородстат.

Максимальный рост цен — на 19,9% — зафиксирован в сфере ремонта и монтажа оборудования. Цены производителей нефтепродуктов увеличились на 15,8%, прочих транспортных средств — на 11,6%. В химической промышленности цены выросли на 6,7%.

Как писал «Ъ-Приволжье», инфляция в нижегородской промышленности по итогам 2025 года составила 5,7%.