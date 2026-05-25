В Волочаевском городке в Хабаровске отключат горячую воду на неделю

В Хабаровске с 4 по 10 июня пройдут гидравлические испытания тепловых сетей в Волочаевском городке. Об этом сообщили в Дальневосточной генерирующей компании.
Проверять будут тепломагистрали от котельной «Волочаевская». На время работ ограничат подачу горячей воды потребителям на участке ТМ-1 — блок 870 в районе улицы Подгаева.
Такие испытания проводят перед новым отопительным сезоном, чтобы заранее найти слабые места на трубопроводах. Сети проверяют на плотность и прочность под повышенной нагрузкой: лучше выявить повреждение летом, чем получить аварию зимой, когда от тепла зависит весь дом.
График работ утверждён администрацией Хабаровска. В ДГК уточняют, что начисления за период отключения горячей воды пересчитают автоматически, отдельно обращаться за этим не нужно.
Энергетики также просят жителей быть внимательными. Если на улице заметны пар, вода на поверхности или проседание грунта, опасный участок нельзя пересекать пешком или на машине — его нужно обойти и сообщить о проблеме в диспетчерскую Хабаровских тепловых сетей по телефону 8 (4212) 36−35−16.
Если повреждения появились в квартире или доме, жителям советуют сразу обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.