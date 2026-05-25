В Красноярске более 30 юных авторов представят выставку «Подслушано во сне»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 27 мая в 19:00 в Галерее сибирского искусства «В центре Мира» откроется выставка детских работ «Подслушано во сне».
В проекте участвуют более 30 начинающих авторов. Каждый ребенок представит работу, созданную самостоятельно, без помощи взрослых.
По словам куратора галереи Людмилы Якищик, выставка посвящена детским снам и фантазиям. В работах юных авторов появляются образы облаков, радуги, космоса и неизведанных миров, а сам проект, по замыслу организаторов, должен напомнить взрослым о праве на большую мечту.
В день открытия для гостей проведут три творческих мастер-класса: по мультипликационной анимации, созданию волшебной открытки и украшения из керамики. Также предусмотрены специальные подарки при покупке выставочных работ.
Вход свободный. Выставка будет работать до 28 июня.
6+