В Красноярске более 30 юных авторов представят выставку «Подслушано во сне»

По словам куратора галереи Людмилы Якищик, выставка посвящена детским снам и фантазиям. В работах юных авторов появляются образы облаков, радуги, космоса и неизведанных миров, а сам проект, по замыслу организаторов, должен напомнить взрослым о праве на большую мечту.