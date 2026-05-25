Сына миллиардера отправили в изолятор после массового ДТП в Нижнем Новгороде

Напомним, громкий инцидент случился на минувшей неделе. Управляя желтым кабриолетом Mercedes, Корнилов врезался в две машины, спровоцировав тем самым цепную аварию. Сразу после столкновения он позировал для снимков на покореженном авто, уклонился от медосвидетельствования и поехал продолжать распивать спиртное в ресторан. При этом молодой человек вел прямую трансляцию в соцсетях, уверяя всех в своей безнаказанности, и сопровождая происходящее фразой «Мажоры не умирают». Всех, кто возмущался, он пренебрежительно обзывал «нищебродами».