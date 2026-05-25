Водителя Mercedes, устроившего ДТП в центре Нижнего Новгорода, отправили в СИЗО

Уголовное дело об «агрессивном вождении» завели на 21-летнего Сергея Корнилова, попавшего в ДТП на Mercedes‑Benz SL. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Напомним, 20 мая, управляя желтым кабриолетом, он вылетел на встречную полосу и протаранил два автомобиля. От удара у его машины оторвались колеса. По уточненным данным, обошлось без пострадавших. После ДТП молодой человек не проявил раскаяния, а начал позировать на капоте с оторванным колесом и выкладывать видео, где назвал подписчиков нищетой и сообщил, что собирается купить новую машину.
По предварительным данным, Корнилов был нетрезв в момент происшествия. После него он отказался от медосвидетельствования, а перед аварией также публиковал кадры, где размахивал бокалом вина. В Госавтоинспекции на водителя составили протоколы и отпустили, хотя с 2025 года на молодого человека был выписан 161 административный штраф на 719 тысяч рублей, и около трети из них не были оплачены в срок.
После общественного резонанса Госавтоинспекторы собрали и проанализировали видео с камер наблюдения, запечатлевших приметный желтый кабриолет. Оценив манеру вождения как агрессивную, сотрудники ГАИ передали сведения в СУ УМВД России по Нижнему Новгороду, а следователи возбудили дело на Сергея Корнилова по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Ему может быть назначено наказание до 2 лет лишения свободы.
На автомобиль, который ранее изъяли в ГИБДД, наложен арест. Самого Сергея Корнилова задержали по статье 91 УПК РФ, сообщают в пресс-службе нижегородской полиции. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.