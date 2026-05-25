МТС ищет красноярских архитекторов для создания дизайна новых вышек связи

Компания МТС запустила конкурс среди архитекторов на разработку нового внешнего вида базовых станций.

Компания МТС запустила конкурс среди архитекторов на разработку нового внешнего вида базовых станций. Совместно с клубом A-House в рамках фестиваля A-Fest компания предложит профильным бюро переосмыслить дизайн опор, чтобы они гармоничнее вписывались в городскую среду. Проект победителя планируют реализовать в Москве в 2027 году и далее при возможности распространить на другие города, включая Красноярск.

Сегодня вышки базовых станций — привычный элемент современного города, без них невозможна повседневная жизнь людей, работа транспорта, городской и цифровой инфраструктуры. При этом оборудование связи иногда устанавливается без учета окружающей среды и архитектуры. Инициатива МТС направлена на поиск и реализацию такого решения, которое сочетало бы не только функциональность, технологичность и возможность запуска сетей 5G, но и гармонично бы встроилось в городской ландшафт.

Заявки на конкурс «Меняя привычное» принимаются с 19 мая по 14 июня, призовой фонд — 3 миллиона рублей. Участвовать могут российские и зарубежные архитектурные бюро. Итоги подведут осенью 2026 года.

В жюри войдут известные архитекторы, представители строительной отрасли и эксперты МТС. Оценивать будут соответствие архитектурному брифу, требованиям к размещению оборудования, функциональность и эргономику, концептуальную новизну и архитектурную выразительность, реализуемость и конструктивную логику, экономическую эффективность.

Вице-президент МТС по маркетингу и клиентскому опыту Алексей Кулаков отметил, что технологии связи станут еще более значимы с развитием цифровых городов, роботизации и беспилотного транспорта.

«Мы поставили задачу найти новые формы и архитектурные образы объектов связи, представить каким будет город будущего — функционально и эстетически», — заявил он, добавив, что такие объекты должны обогащать архитектурный ландшафт и формировать восприятие города.

Основатель платформы A-House Дарья Белякова подчеркнула, что архитектура сегодня работает не только с пространством, но и с тем, как человек воспринимает город. «Даже такие утилитарные элементы могут становиться полноценными архитектурными высказываниями», — уверена она.

