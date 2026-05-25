МТС ищет красноярских архитекторов для создания дизайна новых вышек связи

Компания МТС запустила конкурс среди архитекторов на разработку нового внешнего вида базовых станций. Совместно с клубом A-House в рамках фестиваля A-Fest компания предложит профильным бюро переосмыслить дизайн опор, чтобы они гармоничнее вписывались в городскую среду. Проект победителя планируют реализовать в Москве в 2027 году и далее при возможности распространить на другие города, включая Красноярск.
Сегодня вышки базовых станций — привычный элемент современного города, без них невозможна повседневная жизнь людей, работа транспорта, городской и цифровой инфраструктуры. При этом оборудование связи иногда устанавливается без учета окружающей среды и архитектуры. Инициатива МТС направлена на поиск и реализацию такого решения, которое сочетало бы не только функциональность, технологичность и возможность запуска сетей 5G, но и гармонично бы встроилось в городской ландшафт.
Заявки на конкурс «Меняя привычное» принимаются с 19 мая по 14 июня, призовой фонд — 3 миллиона рублей. Участвовать могут российские и зарубежные архитектурные бюро. Итоги подведут осенью 2026 года.
В жюри войдут известные архитекторы, представители строительной отрасли и эксперты МТС. Оценивать будут соответствие архитектурному брифу, требованиям к размещению оборудования, функциональность и эргономику, концептуальную новизну и архитектурную выразительность, реализуемость и конструктивную логику, экономическую эффективность.
Вице-президент МТС по маркетингу и клиентскому опыту Алексей Кулаков отметил, что технологии связи станут еще более значимы с развитием цифровых городов, роботизации и беспилотного транспорта.
«Мы поставили задачу найти новые формы и архитектурные образы объектов связи, представить каким будет город будущего — функционально и эстетически», — заявил он, добавив, что такие объекты должны обогащать архитектурный ландшафт и формировать восприятие города.
Основатель платформы A-House Дарья Белякова подчеркнула, что архитектура сегодня работает не только с пространством, но и с тем, как человек воспринимает город. «Даже такие утилитарные элементы могут становиться полноценными архитектурными высказываниями», — уверена она.
Подать заявку на участие и ознакомиться с положением о конкурсе.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.