В Омске к началу учебного года отремонтируют улицу Лукашевича

Ремонт улицы Лукашевича в Омске проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил в своих соцсетях мэр Омска Сергей Шелест.
«На улице Лукашевича от моста имени 60 лет ВЛКСМ до Дианова отремонтируют участки деформированного асфальтобетонного покрытия, заменят и установят новые гранитные и бетонные бордюры, восстановят тротуары, обновят колодцы, остановочные павильоны, установят недостающие дорожные знаки и нанесут разметку. Также установка недостающих бордюров и ремонт тротуаров запланированы на подходе к Ленинградскому мосту и на развязке перед ним», — отметил Сергей Шелест.
Также планируется обновить дорогу и круговую развязку вблизи Ленинградского моста на Левобережье. Ремонт этих участков позволит улучшить подъездные и пешеходные пути, ведущие к образовательным учреждениям. В том числе к пяти школам, четырем детским садам, кадетскому военному корпусу, четырем вузам Омска.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.