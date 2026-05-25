В Омске к началу учебного года отремонтируют улицу Лукашевича

Это улучшит подъезд к школам, детсадам, вузам и кадетскому корпусу.

Ремонт улицы Лукашевича в Омске проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил в своих соцсетях мэр Омска Сергей Шелест.

«На улице Лукашевича от моста имени 60 лет ВЛКСМ до Дианова отремонтируют участки деформированного асфальтобетонного покрытия, заменят и установят новые гранитные и бетонные бордюры, восстановят тротуары, обновят колодцы, остановочные павильоны, установят недостающие дорожные знаки и нанесут разметку. Также установка недостающих бордюров и ремонт тротуаров запланированы на подходе к Ленинградскому мосту и на развязке перед ним», — отметил Сергей Шелест.

Также планируется обновить дорогу и круговую развязку вблизи Ленинградского моста на Левобережье. Ремонт этих участков позволит улучшить подъездные и пешеходные пути, ведущие к образовательным учреждениям. В том числе к пяти школам, четырем детским садам, кадетскому военному корпусу, четырем вузам Омска.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.