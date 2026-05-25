Эксперт рассказала, с чем связано желание сидеть по ночам в гаджетах

Морозова: желание сидеть по ночам в гаджетах возникает из-за стресса и тревоги.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Желание сидеть по ночам в гаджетах возникает из-за нехватки времени на себя, высокого уровня стресса и тревоги, рассказала психолог Кристина Морозова.

По словам психолога, прокрастинация сна — достаточно распространенное явление, выражающееся в оттягивании сна, несмотря на усталость, и выборе вместо этого просмотра сериалов или зависания в соцсетях.

«Сидение в телефоне приводит к выбросу дофамина, который считается гормоном счастья. Именно из-за него формируется привычка использовать по ночам гаджеты в ущерб сну. Другими причинами такого поведения специалистка назвала нехватку времени на себя в течение дня, высокий уровень стресса и тревоги», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на Морозову.

Она пояснила, что прокрастинация сна может быть попыткой снизить уровень стресса с помощью отвлекающих занятий.