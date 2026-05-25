Владимир Путин наградил двух патологоанатомов и медсестру из Красноярска

Врачи Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 им. Берзона получили высокие награды от президента РФ Владимира Путина, рассказали в министерстве здравоохранения региона. Почетные грамоты от главы государства медработникам, проявившим высочайший профессионализм и преданность своему делу, вручил губернатор Михаил Котюков.
В число награжденных вошли:
Владимир Бугрий — заведующий патологоанатомическим отделением;
Олег Вальдовский — врач-патологоанатом патологоанатомического отделения.
Кроме того, благодарность президента России объявлена Марине Нурмамедовой — операционной медицинской сестре родового отделения родильного дома.
Главный врач Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 Евгений Кононов назвал награждение знаковым событием для всего коллектива:
«Когда труд наших врачей и медицинских сестер получает признание на самом высоком уровне — это дорогого стоит. Марина Павловна, Владимир Иванович, Олег Владимирович — настоящие профессионалы, которые ежедневно доказывают, что красноярская медицина держит высокую планку. Гордимся, что такие люди работают в нашей больнице. От всего коллектива поздравляю коллег с заслуженными наградами!» — заявил он.
