В Красноярском крае супругов поздравили с изумрудной свадьбой

В Курагинском отделе ЗАГС поздравили супругов Виктора и Наталью Баландиных с изумрудной свадьбой. Пара прожила в браке 55 лет.
Будущих супругов познакомила сестра Виктора Баландина. Наталья приехала в Сибирь вместе с родителями из Севастополя на строительство трассы Абакан — Тайшет. Семья Баландиных официально зарегистрировала брак 15 мая 1971 года. В тот же день супруги пришли в ЗАГС, чтобы оформить рождение первой дочери Ирины, и сразу заключили брак. Торжество прошло скромно, в узком семейном кругу.
Позже в семье родились еще двое детей: сын Алексей и дочь Олеся. Сейчас у супругов 6 внуков и 3 правнука.
Виктор Баландин всю жизнь работал на железной дороге. Он прошел путь от помощника машиниста до машиниста. Наталья Баландина трудилась нянечкой в детском саду.
В ЗАГСе отметили, что семья Баландиных является примером крепких семейных и трудовых традиций.