Минприроды РФ отказало в согласовании строительства высотного отеля на Куршской косе

Минприроды России отказало ООО «Спецавтотранс» в согласовании деятельности по строительству гостиничного комплекса в национальном парке «Куршская коса», — сообщили в министерстве.
В ведомстве объяснили, что ключевая задача национальных парков — сохранение уникальных природных экосистем и биоразнообразия, а «любая хозяйственная деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и животным, и растениям, здесь запрещена».
Экологическую экспертизу на Куршской косе проводил Зоологический институт РАН в рамках подготовки к общественным слушаниям по проекту туристического кластера. Учёные установили, что в районе будущей стройки пролегают маршруты миграции 15 видов птиц, занесённых в региональную и федеральную Красные книги.
Экспертизу заказывал сам инвестор. Специалисты ЗИН РАН рекомендовали компании снизить высотность 21-метрового здания и изменить его фасад — использовать вместо стекла другие материалы.
Компания «Спецавтотранс» планирует построить в Рыбачьем крупный туристический кластер — гостиницы, апартаменты, спа, яхтенную марину и другие рекреационные объекты. Больше всего опасение учёных вызывает идея разместить на Куршской косе 21-метровое остеклённое здание. По мнению орнитологов, его появление может привести к гибели тысяч птиц ежедневно. Поэтому специалисты выступали против и требовали отказаться от проекта.
В апреле 2026 года инвестор туристического кластера представил предварительные материалы оценки воздействия проекта на окружающую среду Куршской косы. В рамках первого этапа собираются создать гидротехнические сооружения и искусственный остров, на котором впоследствии построят гостиницы. Привлечённые компанией «Спецавтотранс» эксперты считают, что влияние этих работ на природу не будет значительным. Документация должна была пройти общественные обсуждения, однако их отменили.
В мае губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что туристический кластер на Куршской косе не построят «в таком формате». По его словам, решение принято.