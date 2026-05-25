Гидрометцентр пообещал нижегородцам дождливый июнь в 2026 году

В Нижегородской области синоптики спрогнозировали погоду на июнь 2026 года. Предварительный прогноз погоды, а также оценку рисков возможных чрезвычайных ситуаций опубликовало региональное ГУ МЧС России со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Согласно информации, средняя месячная температура воздуха в регионе составит от 16 до 18 , что полностью соответствует средним многолетним показателям. При этом июнь ожидается избыточно дождливым: количество выпавших осадков превысит климатическую норму, которая для этого периода составляет 60−80 мм. Чаще всего дожди будут носить характер сильных ливней с грозами, шквалистым ветром и градом.
В связи с переувлажнением почвы спасатели предупреждают о рисках активизации оползней на берегах Волги и Оки, а также о возможности возникновения карстовых провалов. Из-за обильных ливней на реках области могут наблюдаться резкие подъемы уровней воды. Несмотря на сырую погоду, в отдельные дни июня не исключены периоды сильной жары, аномально горячего суховея и высокая пожароопасность в лесах.
Ранее сообщалось, что 25 мая в Нижегородской области ожидается высокий риск возгораний в лесах.