Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гидрометцентр пообещал нижегородцам дождливый июнь в 2026 году

В первом летнем месяце количество осадков превысит климатическую норму, а температура воздуха останется в пределах привычных многолетних значений.

В Нижегородской области синоптики спрогнозировали погоду на июнь 2026 года. Предварительный прогноз погоды, а также оценку рисков возможных чрезвычайных ситуаций опубликовало региональное ГУ МЧС России со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Согласно информации, средняя месячная температура воздуха в регионе составит от 16  до 18 , что полностью соответствует средним многолетним показателям. При этом июнь ожидается избыточно дождливым: количество выпавших осадков превысит климатическую норму, которая для этого периода составляет 60−80 мм. Чаще всего дожди будут носить характер сильных ливней с грозами, шквалистым ветром и градом.

В связи с переувлажнением почвы спасатели предупреждают о рисках активизации оползней на берегах Волги и Оки, а также о возможности возникновения карстовых провалов. Из-за обильных ливней на реках области могут наблюдаться резкие подъемы уровней воды. Несмотря на сырую погоду, в отдельные дни июня не исключены периоды сильной жары, аномально горячего суховея и высокая пожароопасность в лесах.

Ранее сообщалось, что 25 мая в Нижегородской области ожидается высокий риск возгораний в лесах.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше