Гидрометцентр пообещал нижегородцам дождливый июнь в 2026 году

В связи с переувлажнением почвы спасатели предупреждают о рисках активизации оползней на берегах Волги и Оки, а также о возможности возникновения карстовых провалов. Из-за обильных ливней на реках области могут наблюдаться резкие подъемы уровней воды. Несмотря на сырую погоду, в отдельные дни июня не исключены периоды сильной жары, аномально горячего суховея и высокая пожароопасность в лесах.