СК сказал о серии автоугонов в Минской области с одной и той же странной целью

В Минской области за неделю совершено серия автоугонов. Подробности сообщили 25 мая в управлении Следственного комитета.
Так, за предпоследнюю неделю мая на Минщине автоугоны совершались в разных регионах.
Например, в Борисове ночью 16 мая 29-летний житель Борисова и 17-летний подросток через незапертую дверь забрались в Ford Transit на стоянке одного из домов. На угнанном авто они уехали в деревню Гора. Сейчас фигуранты уже задержаны.
На другой день, 17 мая, на территории рыбного хозяйства в Солигорском районе 26-летняя жительница Слуцка завела грузовик ГАЗ 3302, который принадлежал организации. Однако уехать угонщица далеко не смогла, так как въехала в шлагбаум, который преграждает выезд с территории. Фигурантке инкриминируют покушение на угон (ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси).
А уже 18 мая в Слуцком районе 22-летний местный сельчанин в деревне Брановичи забрался в незапертый Ford Focus и угнал его. Фигурант поехал в Слуцк и катался по окрестностям, пока автовладелец не заявил в милицию об угоне. Фигуранта задержали в тот же день. мужчина сказал, что совершил автоугон «ради драйва». Ранее он уже были трижды судим по статьям за угон и кражу (ст. 214 и ст.205 Уголовного кодекса Беларуси). Мужчина задержан за повторный угон ему грозит до шести лет заключения.
— Возбуждены уголовные дела. Идут расследования, по результатам которых действиям каждого фигуранта будет дана окончательная правовая оценка. Мотивация у всех фигурантов была схожей: никто не планировал похищать машины, а просто хотели покататься по окрестностям, — прокомментировали в СК.
