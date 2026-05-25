СК сказал о серии автоугонов в Минской области с одной и той же странной целью

А уже 18 мая в Слуцком районе 22-летний местный сельчанин в деревне Брановичи забрался в незапертый Ford Focus и угнал его. Фигурант поехал в Слуцк и катался по окрестностям, пока автовладелец не заявил в милицию об угоне. Фигуранта задержали в тот же день. мужчина сказал, что совершил автоугон «ради драйва». Ранее он уже были трижды судим по статьям за угон и кражу (ст. 214 и ст.205 Уголовного кодекса Беларуси). Мужчина задержан за повторный угон ему грозит до шести лет заключения.