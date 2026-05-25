Аэрофлот увеличивает квоту «плоских» билетов в Калининград и обратно: с 1 июня — дополнительный рейс

Авиакомпания «Аэрофлот» расширяет программу перевозок между Москвой и Калининградом, увеличивая количество доступных по «плоскому» тарифу билетов. Соответствующая инициатива была озвучена генеральным директором перевозчика Сергеем Александровским на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в ходе рабочей поездки в регион.
С 1 июня «Аэрофлот» открывает дополнительный ежедневный рейс по маршруту Москва — Калининград — Москва с возможностью приобрести билеты по фиксированному «плоскому» тарифу. А в пиковые летние месяцы — с 1 июля по 31 августа — авиакомпания будет выполнять уже два дополнительных рейса в сутки, также сохраняя «плоские» тарифы.
Новый регулярный рейс SU1032/1033 будет выполняться на лайнерах Airbus A321 в период с 1 июня по 30 сентября включительно. В июле и августе к нему добавится рейс SU1012/1013.
Особенностью новых рейсов станет приоритетный механизм продаж. Жители Калининградской области и студенты местных вузов очной формы обучения смогут оформлять билеты по «плоскому» тарифу более чем за 7 дней до даты вылета. За неделю до вылета оставшиеся нереализованные билеты поступят в свободную продажу для всех желающих.
«Рейсы “Аэрофлота” пользуются особым спросом у калининградцев, — отметил губернатор Алексей Беспрозванных. — Расширение полётной программы и увеличение квот на билеты по фиксированным тарифам — это необходимый шаг для обеспечения мобильности населения. Для нас было принципиально важно, чтобы дополнительные места на рейсах в первую очередь были доступны именно жителям области и студентам».
Стоимость перелёта по «плоскому» тарифу остаётся неизменной: 7 900 рублей в одну сторону и 13 000 рублей туда и обратно. В 2025 году этой возможностью воспользовались более 831 тысячи пассажиров.