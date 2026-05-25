Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэрофлот увеличивает квоту «плоских» билетов в Калининград и обратно: с 1 июня — дополнительный рейс

Авиакомпания «Аэрофлот» расширяет программу перевозок между Москвой и Калининградом, увеличивая количество доступных по «плоскому» тарифу билетов. Соответствующая инициатива была озвучена генеральным директором перевозчика Сергеем Александровским на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в ходе рабочей поездки в регион. С 1 июня «Аэрофлот» открывает дополнительный ежедневный рейс по маршруту…

Источник: Янтарный край

Авиакомпания «Аэрофлот» расширяет программу перевозок между Москвой и Калининградом, увеличивая количество доступных по «плоскому» тарифу билетов. Соответствующая инициатива была озвучена генеральным директором перевозчика Сергеем Александровским на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в ходе рабочей поездки в регион.

С 1 июня «Аэрофлот» открывает дополнительный ежедневный рейс по маршруту Москва — Калининград — Москва с возможностью приобрести билеты по фиксированному «плоскому» тарифу. А в пиковые летние месяцы — с 1 июля по 31 августа — авиакомпания будет выполнять уже два дополнительных рейса в сутки, также сохраняя «плоские» тарифы.

Новый регулярный рейс SU1032/1033 будет выполняться на лайнерах Airbus A321 в период с 1 июня по 30 сентября включительно. В июле и августе к нему добавится рейс SU1012/1013.

Особенностью новых рейсов станет приоритетный механизм продаж. Жители Калининградской области и студенты местных вузов очной формы обучения смогут оформлять билеты по «плоскому» тарифу более чем за 7 дней до даты вылета. За неделю до вылета оставшиеся нереализованные билеты поступят в свободную продажу для всех желающих.

«Рейсы “Аэрофлота” пользуются особым спросом у калининградцев, — отметил губернатор Алексей Беспрозванных. — Расширение полётной программы и увеличение квот на билеты по фиксированным тарифам — это необходимый шаг для обеспечения мобильности населения. Для нас было принципиально важно, чтобы дополнительные места на рейсах в первую очередь были доступны именно жителям области и студентам».

Стоимость перелёта по «плоскому» тарифу остаётся неизменной: 7 900 рублей в одну сторону и 13 000 рублей туда и обратно. В 2025 году этой возможностью воспользовались более 831 тысячи пассажиров.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше