Для лесных пожарных Чукотки закупили новое оборудование

Современные навигационные комплексы для летчиков‑наблюдателей закупили на Чукотке при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Оборудование будут использовать для мониторинга лесных пожаров, сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
«Для Чукотки, где леса расположены в труднодоступных районах с суровым климатом, авиамониторинг — единственный эффективный способ контроля пожарной обстановки», — отметили в департаменте.
Новое оборудование позволит повысить точность мониторинга лесных пожаров, сократить время реагирования на возгорания и обеспечить более эффективное управление силами пожаротушения.
