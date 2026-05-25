Для лесных пожарных Чукотки закупили новое оборудование

Его будут использовать для авиамониторинга.

Современные навигационные комплексы для летчиков‑наблюдателей закупили на Чукотке при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Оборудование будут использовать для мониторинга лесных пожаров, сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.

«Для Чукотки, где леса расположены в труднодоступных районах с суровым климатом, авиамониторинг — единственный эффективный способ контроля пожарной обстановки», — отметили в департаменте.

Новое оборудование позволит повысить точность мониторинга лесных пожаров, сократить время реагирования на возгорания и обеспечить более эффективное управление силами пожаротушения.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.