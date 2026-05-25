В России разработали корм для волнистых попугаев с протеином и пробиотиком

НОВОСИБИРСК, 25 мая. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) разработали и запатентовали новый состав корма для волнистых попугаев, одних из самых популярных домашних птиц в России, с добавлением пробиотика и повышенным содержанием протеина. Преимущество разработки перед аналогами в том, что корм рассчитан на все периоды жизни птицы, включая линьку и размножение, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.
Волнистые попугаи — одни из самых массовых декоративных птиц в России. Как отмечают авторы патента, из-за того, что птицеводство становится все более интенсивным, а птиц содержат в закрытых помещениях и тесных клетках, их иммунитет ослабевает, и они чаще болеют. Это приводит к снижению продуктивности и ухудшению выживаемости. Чаще всего проблема возникает из-за несбалансированного питания: в рационе не хватает нужных питательных веществ, а биологически активные добавки либо не дают совсем, либо не уделяют им должного внимания.
«Задачей заявляемого способа является создать полнорационный сбалансированный комплекс для повседневного использования с профилактическим и стимулирующим эффектом», — говорится в документе.
Ученые разработали рацион для птиц с учетом методических рекомендаций. Преимущество разработки НГАУ перед созданным ранее аналогом в том, что корм рассчитан на разные периоды жизни птицы, включая линьку и размножение. В состав корма входит пробиотик Bacillus subtilis (также известна как сенная палочка). Содержание протеина в гранулах — 13%, а клетчатки — 11%.