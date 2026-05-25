В России разработали корм для волнистых попугаев с протеином и пробиотиком

Волнистые попугаи — одни из самых массовых декоративных птиц в России. Как отмечают авторы патента, из-за того, что птицеводство становится все более интенсивным, а птиц содержат в закрытых помещениях и тесных клетках, их иммунитет ослабевает, и они чаще болеют. Это приводит к снижению продуктивности и ухудшению выживаемости. Чаще всего проблема возникает из-за несбалансированного питания: в рационе не хватает нужных питательных веществ, а биологически активные добавки либо не дают совсем, либо не уделяют им должного внимания.