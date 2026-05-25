Красноярские врачи удалили редкую опухоль желчных протоков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России провели сложную операцию и удалили у пациентки редкую форму рака — опухоль Клацкина. Она поражает желчные протоки в месте их соединения и встречается очень редко — примерно 1−3 случая на 100 тысяч человек в год.
41-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. У нее была механическая желтуха — из-за болезни нарушился отток желчи, и работа организма резко ухудшилась.
После обследования врачи уточнили диагноз и выявили опухоль желчных протоков. Такие заболевания сложно обнаружить на ранних стадиях, потому что они часто маскируются под болезни печени и других органов и долго не дают явных симптомов.
Медики приняли решение провести сложную операцию. Во время вмешательства они удалили опухоль, пораженные участки желчных протоков и часть печени, а затем восстановили работу желчевыводящей системы.
По словам хирурга-онколога Руслана Хлобыстина, операция была сложной и требовала высокой точности.
После лечения состояние пациентки стабилизировалось. Она выписана из больницы и будет дальше наблюдаться у врачей по месту жительства.