«Не первый день»: в Казнете обсуждают загадочные объекты над ЗКО — что говорят в Минобороны

Автор видео отмечает, что «неизвестные объекты летали над пунктом пропуска и над заставой».
«И такое мы видим не первый день», — добавил очевидец произошедшего.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Министерства обороны (МО) Казахстана.
Там уточнили, что ситуация находится под контролем соответствующих служб.
«По факту распространяемой в социальных сетях информации о якобы неизвестных воздушных объектах, замеченных в небе над территорией Западно-Казахстанской области, сообщаем, что нарушений воздушного пространства РК не зарегистрировано».Пресс-служба МО РК.
Также в ведомстве попросили граждан страны сохранять спокойствие, не распространять недостоверную информацию и доверять исключительно официальным источникам.
Ранее Министерство обороны Казахстана обращалось с важным заявлением к жителям Астаны. Их предупредили о том, что в столице с 24 мая 2026 года стартуют военные тренировки в воздухе.