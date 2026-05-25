В Магаданский центр охраны материнства и детства поступило оборудование

Три единицы нового оборудования установили и ввели в эксплуатацию в Центре охраны материнства и детства Магаданской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.
Так, в кабинете фиброгастродуоденоскопии соматического отделения появился дефибриллятор. Он предназначен для дефибрилляции пациентов при остановке сердца. Помимо этого, устройство позволяет наблюдать и регистрировать ЭКГ, определять насыщение артериальной крови кислородом и контролировать артериальное давление.
Также в учреждении установили шкаф для сушки и хранения эндоскопов. Он работает на обеззараженном потоке воздуха, без агрессивного ультрафиолетового излучения, что продлевает срок службы дорогостоящей оптики и гарантирует стерильность.
Еще одно оборудование, закупленное для центра, — установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов. Она в автоматическом режиме моет и дезинфицирует как внутренние каналы, так и внешние поверхности эндоскопов сразу после их применения. Это значительно снижает риск перекрестного заражения и экономит время медперсонала.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.