В воронежском райцентре водитель авто оставил на дороге сбитого им ребёнка

Восьмилетний мальчик на велосипеде попал под колёса легкового автомобиля в Борисоглебске Воронежской области вечером воскресенья, 24 мая. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Авария произошла на нерегулируемом перекрёстке у дома № 41 на улице Строителей. Водитель автомобиля наехал на юного велосипедиста, когда тот двигался по проезжей части. После этого автомобилист скрылся с места происшествия.
В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения.
Сотрудниками полиции проводится проверка. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, а также личность и местонахождение водителя автомобиля.