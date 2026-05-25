Заморозки до −2 градусов ожидаются в Красноярском крае

В Красноярске в ночь на 26 мая температура может опуститься до −2 градусов. Об этом сообщают gornovosti.ru со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрия Ульянова.
По словам синоптика, это не аномалия, а типичная для конца мая ситуация в период активной вегетации. Такие колебания считаются неблагоприятными для сельхозкультур, но характерны для сезона.
Ульянов также сообщил, что в середине недели в Красноярске потеплеет до +25 градусов, на юге края — до +28. Однако уже в пятницу и ночь на субботу снова похолодает: ночью — до +1, днём — около +10.