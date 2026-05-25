Сына нижегородского бизнесмена поместили в изолятор после ДТП

Сына нижегородского бизнесмена, 21-летнего Сергея Корнилова, который устроил ДТП на Похвалинском съезде, поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Ранее в полиции сообщили о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 21-летнего молодого человека. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»: его манеру вождения сотрудники ГАИ оценили как агрессивную.
Кабриолет, на котором нарушитель попал в аварию, признан вещественным доказательством. Иномарку помесят в место хранения изъятого автотранспорта.
«21-летний фигурант уголовного дела до избрания меры пресечения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователь намерен выходить в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.
