Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сына нижегородского бизнесмена поместили в изолятор после ДТП

Его кабриолет переместят в место хранения изъятого автотранспорта.

Источник: Живем в Нижнем

Сына нижегородского бизнесмена, 21-летнего Сергея Корнилова, который устроил ДТП на Похвалинском съезде, поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ранее в полиции сообщили о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 21-летнего молодого человека. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»: его манеру вождения сотрудники ГАИ оценили как агрессивную.

Кабриолет, на котором нарушитель попал в аварию, признан вещественным доказательством. Иномарку помесят в место хранения изъятого автотранспорта.

«21-летний фигурант уголовного дела до избрания меры пресечения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователь намерен выходить в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что сын нижегородского бизнесмена записал видео с извинениями.