Сергей Юран вновь станет главным тренером ФК «СКА-Хабаровск»

С известным специалистом подписан годичный контракт. Напомним, что Сергей Юран был главным тренером «СКА-Хабаровска» с октября 2020 года по февраль 2022 года. После этого он работал наставником клубов РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород». «Чемпион и обладатель Кубка СССР, Чемпион (дважды) и обладатель Кубка Португалии, Чемпион России. Выступал за молодежную сборную СССР (Чемпион Европы 1990 г.), сборные СССР, СНГ и России. Мастер спорта СССР международного класса. В качестве тренера работал в командах всех уровней профессиональных соревнований в России, а также в командах Прибалтики, Казахстана, Азербайджана, Армении и Турции. Вместе со своими подопечными доходил до финалов национальных Кубков России (с “Химками” в 2020 году) и Армении (с “Микой” в 2016 г.), выигрывал Кубок и Суперкубок Эстонии, второй и первый дивизионы отечественного Первенства», — напомнили о заслугах Сергея Юрана в пресс-службе «СКА-Хабаровска».