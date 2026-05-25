Еще 18 преподавателей: итоги отбора по программе «Земский учитель» подвели в Хабаровском крае

Педагоги приступят к работе в школах Амурского, Ванинского, Вяземского, Советско-Гаванского, Николаевского и Ульчского районов, Солнечного и Охотского округов. Всего в этом году на конкурс поступили заявки от 84 претендентов. Конкурсная комиссия определила лучших кандидатов. «По поручению президента России Владимира Путина программа продлена до 2030 года из-за ее высокой востребованности. К началу учебного года 18 педагогов приедут работать в школы Хабаровского края. Всем участникам программы предоставляется единовременная компенсационная выплата 2 млн рублей, а также все краевые меры поддержки, предусмотренные для педагогических работников», — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин. Программа «Земский учитель» входит в президентский нацпроект «Молодежь и дети» и нацелена на привлечение педагогов к работе в сельской местности и малых городах.