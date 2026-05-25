В Хабаровском крае держится высокая опасность лесных пожаров

В Хабаровском крае в 12 муниципальных образованиях установились высокие классы пожарной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае в 12 муниципальных образованиях установились высокие классы пожарной опасности в лесах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным специалистов Дальневосточного УГМС, в результате сохранения сухой и ветреной погоды и повышения температуры воздуха в ряде территорий зафиксирован повышенный риск возгораний. 5 й класс пожарной опасности действует в Комсомольском районе, местами в Комсомольске на Амуре, Солнечном округе, Тугуро Чумиканском и районе им. П. Осипенко.

4 й класс пожарной опасности установлен в Ванинском и Вяземском округах, Ульчском, Амурском, Хабаровском районах, районе им. Лазо и местами в Хабаровске.

Гражданам рекомендуется строго соблюдать требования особого противопожарного режима. При нахождении в лесу, на отдыхе, рыбалке, охоте или сборе дикоросов необходимо отказаться от использования открытого огня. Дачникам и владельцам частных домов следует убрать сухую траву и горючий мусор, не сжигать их, а утилизировать безопасным способом. На каждом участке нужно иметь запас воды, песка и средства первичного пожаротушения.

Предприятиям, садовым товариществам и органам местного самоуправления необходимо обеспечить регулярную уборку территорий, покос травы, содержание минерализованных полос, пожарных водоёмов и подъездных путей к ним, а также работоспособность систем оповещения.

Нарушение требований пожарной безопасности влечёт административную, а в ряде случаев — уголовную ответственность.

