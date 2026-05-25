Министерство теряет культуру: почему оказались бездомными именитые коллективы

«Власти запретили проводить показы из-за подготовки к сносу того самого “падающего дома” № 70 на Московском проспекте, — говорилось в сообщении на сайте театра. — Мы работали над постановкой целый год, но всё остановилось за шаг до встречи с вами. Где и когда сможем сыграть спектакль — неизвестно». В театре напомнили, что в 2018 году их выселили из здания бывшей биржи на Бассейную; недавно — с Бассейной на Московский проспект (поскольку в здании на Бассейной планировалось сделать ремонт). «Теперь нас выселяют и отсюда. Приносим извинения за сорванные планы. Деньги за все купленные билеты можно будет вернуть. Спасибо, что остаётесь с нами. Мы обязательно что-нибудь придумаем», — отмечалось в сообщении Художественный руководитель театра Александр Смирнов в разговоре с корреспондентом «Нового Калининграда» тогда подтвердил информацию об отмене спектаклей. Он также рассказал, что решение о выселении было принято накануне вечером (22 апреля). «Нам вечером сообщили, что мы должны съехать», — сказал он. Информации о том, куда собираются отправить Литературный театр, у него не было. Таким образом, его заявления опровергали слова министра Ермака, что все проблемы решены.