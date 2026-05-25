Министерство теряет культуру: почему оказались бездомными именитые коллективы

Около 20 творческих коллективов, представляющих народное творчество на областном уровне, «ютившихся» под крышей Областного центра культуры молодежи (ОЦКМ), остались буквально без собственной крыши над головой. В начале апреля от них потребовали срочно освободить помещения бывшей Художественной галереи на Московском проспекте из-за проблем с «падающим» домом на Московском, 70. Несмотря на заверения министра по культуре и туризму Андрея Ермака, что все вопросы коллективов решены, выяснилось, что это не так. Один из представителей ОЦКМ согласился рассказать о ситуации и обнародовать документы, из которых следует, что министерство по культуре и туризму еще год назад пустило ситуацию с более чем десятком творческих коллективов на самотёк. В проблеме разбирался «Новый Калининград».
ОЦКМ — формально юрлицо, учреждение, в состав которого входят известные на всю область легендарные творческие коллективы, история многих насчитывает десятки лет. Среди них старейший в области детский коллектив образцовый ансамбль танца «Радость», знаменитый театр песни «Поющие горошины», вокальная студия «Лира», барабанщицы Юрия Малиновского, театр танца «Мистерия», школа спортивных бальных танцев «Ониона», народный Литературный театр им. Альберта Михайлова, народный театр современной пьесы «АртГорА» и многие другие.
Как такового собственного Дома культуры с нормальным зрительным залом, танцевальными классами и студиями для репетиций у ОЦКМ нет — восемь лет назад их выселили из ДК моряков на Ленинском проспекте в приспособленные помещения на Московском проспекте (в том самом комплексе с «падающим домом») и на Бассейной.
В Доме культуры моряков до этого они жили и развивались долгие годы. По сути, ДКМ был единственным домом культуры областного значения, в котором могли заниматься взрослые любительские (подчеркиваем), а не профессиональные коллективы, многие из которых носили звания образцовых, выступали на всевозможных концертах и региональных праздниках. После разделения власти на разные уровни (муниципальный, региональный и федеральный) ДКМ оказался в ведении областных властей — регионального министерства культуры.
Например, в ведении администрации Калининграда (муниципальный уровень) — несколько музыкальных школ (в каждой из которых есть свои коллективы) и два ДК (в Чкаловске и микрорайоне Космодемьянского). Мэрия за счет городского бюджета содержит учреждения, педагогический состав, руководителей коллективов и т.п. Есть у мэрии и Театр эстрады (бывший Дом искусств), но он относится к другой категории — профессиональных коллективов (которых, кстати, как раз в ведении области немало). Что же касается народного творчества, то, к примеру, Зеленоградский «Культурно-деловой центр» объединяет более десятка домов культуры и культурно-досуговых центров по всему муниципалитету. Свои ДК есть почти в каждом муниципалитете, причем министр по культуре и туризму Андрей Ермак на заседании правительства области в мае требовал от муниципалитетов готовить ПСД для строительства новых учреждений (которые, кстати, муниципалитетам предстоит содержать за счёт своего бюджета и в соответствии с указами президента о зарплатах творческих работников). Но вот у области своего ДК не оказалось.
Напомним историю вопроса с ОЦКМ: Дом культуры моряков, в котором долгие годы базировались творческие коллективы, переименовали в Областной центр культуры молодежи в начале 2000-х. Находился он, как мы уже говорили, в ведении регионального министерства культуры. Однако в 2016 году при формировании кабинета министров первого правительства Антона Алиханова минкульт прекратил существование — его присоединили к министерству туризма, во главе которого поставили главного в регионе по туризму Андрея Ермака, а само министерство получило довольно анекдотичное наименование — по культуре и туризму (культтуризму, как шутили сами власти). Шутки шутками, но с тех пор культура стала отходить на второй план, как бы оказавшись «в прислугах у туризма». Весьма показателен пример с ЧМ-2018, когда сотрудников учреждений культуры обязали работать по ночам в музеях в ожидании футбольных болельщиков. Хотя болельщикам, как оказалось позже, нужны были вовсе не музеи.
Кстати, именно с этой целью — ради создания музейного квартала для привлечения туристов — и было принято почти десять лет назад, в ноябре 2016 года, решение о выселении из ДКМ творческих коллективов и переезде в него Художественной галереи.
«По поручению губернатора правительством области разрабатывается проект единого комплексного музейного центра в Калининграде, — заявил тогда экс-вице-премьер Гарри Гольдман. — Проект будет объединять ключевые достопримечательности города: остров Канта, Кафедральный собор, Музей Мирового океана и еще ряд объектов культуры. Планируется сделать лифтовые подъемники на эстакадный мост, соединить остров Канта и Музей Мирового океана пешеходным мостиком. Главная задача проекта — обеспечить шаговую доступность туристов к культурному наследию региона».
Примерно тогда же здание ОЦКМ, которое по старой советской привычке продолжали называть ДКМ, начали позиционировать как бывшую биржу Кёнигсберга. А Художественная галерея, долгие годы занимавшая помещения на Московском проспекте, входившие в единый архитектурный комплекс с «падающим» домом на Московском, 70, получила название «Музей изобразительных искусств» и здание бывшей биржи. Решение о переезде было принято спустя год после того, как стало понятно, что треснувший дом на Московском будут сносить.
Любопытный факт: еще тогда, десять лет назад, говорилось, что здание галереи, сданное в эксплуатацию в 1988 году, находится в аварийном состоянии: в нём протекала кровля, на полу и стенах были трещины.
В 2018 году власти приступили к делу: творческим коллективам предложили переехать из ДКМ в здание бывшего областного музыкального театра на Бассейной (сам профессиональный театр задолго до этого получил собственное здание — Дом культуры рыбаков на проспекте Мира, которое сейчас переименовали в Музыкальный театр). Правда, здание на Бассейной тоже требовало ремонта, поскольку до этого его долго арендовала Торгово-промышленная палата — ни паркета, ни зеркал, ни сцены там уже не было. Но оказалось, что все творческие коллективы из ДКМ туда просто не помещались — не хватало мест под танцклассы, раздевалки.
В конце концов их разделили — «Мистерия», «Поющие горошины», «Лира», Литературный театр и театр «АртГора» отправились на Бассейную, остальные — в здание бывшей галереи на Московском проспекте, где им обещали сделать текущий ремонт.
Надо сказать, что планы у властей области тогда были грандиозными. Куратор проекта переезда — бывший вице-премьер Гарри Гольдман — говорил, что ведутся переговоры с Эрмитажем об открытии филиала в здании Музея искусств. Годом ранее министр по культуре и туризму Андрей Ермак заявлял, что к реконструкции бывшего Дворца культуры моряков будут привлечены специалисты Русского музея, что реставрация исторического памятника начнется вот-вот. Обещали власти отремонтировать и здание на ул. Бассейной, куда отправили часть коллективов ОЦКМ. Однако обещанного пришлось ждать даже не три года — здание не отремонтировано до сих пор. Торги проводились безуспешно несколько раз. В октябре 2025 года руководству ОЦКМ наконец удалось найти подрядчика из Москвы, готового за 90 млн сделать ремонт в историческом здании.
Однако еще до того, как подрядчик был найден, в 2025 году коллективы с Бассейной под предлогом скорого ремонта переселили на Московский проспект, еще больше стеснив размещавшихся там танцоров и музыкантов.
Литературный театр, театр «АртГорА», «Лира» и «Поющие горошины» переехали на Московский в надежде, что «в тесноте, да не в обиде» жить им предстоит не так долго. Причем народным театрам отдали помещения по бокам ОЦКМ, которые находились под теми многоэтажками на Моспроспекте, что не попадали в зону ЧС. Но с Бассейной вновь что-то пошло не так — 26 апреля 2026 года контракт с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке. Как утверждается в документе за подписью и.о. директора ОЦКМ Валентина Яремы, работы на объекте не велись с января.
А в начале апреля 2026 года выяснилось, что нужно съежать и из помещений на Московском проспекте — об этом в начале месяца предупредила глава администрации города Елена Дятлова, поскольку ситуация с домом № 70 на Московском проспекте стала приобретать угрожающий характер. Родители воспитанников одного из коллективов обратились в редакцию «Нового Калининграда» за поддержкой — рассказали, что их пытаются выселить «к чёрту на куличики». Однако руководство учреждения хранило молчание — как рассказал один из руководителей коллективов, там проходило совещание за совещанием в попытках найти возможные места для расселения.
Судя по заявлениям Дятловой, сделать это нужно было в кратчайшие сроки. 21 апреля «Новый Калининград» запросил комментарий у министра по культуре и туризму Андрей Ермака, и он сообщил, что «для всех коллективов уже успели подобрать новые помещения». По его словам, часть коллективов переведут в Дом молодёжи на Октябрьской, танцевальные группы — во Дворец спорта «Янтарный». Для кружков с офисными помещениями найдут место в здании бывшего «Центра развития межличностных коммуникаций» на Азовской, 4.
«Это нормальные плановые работы, — сказал Ермак. — Их уже по старому адресу нет, потому что мы договаривались с коллегами, которые занимаются обеспечением безопасности этого демонтажа, что мы всех до 22 числа уже переведём. Сейчас у нас эта работа завершается».
Он уточнил, что всем организациям была оказана помощь в переезде, а по старому адресу останутся на хранении лишь крупногабаритные декорации и прочие вещи, которые пока трудно оперативно перевезти.
Однако буквально через три дня разразился скандал — с резким заявлением по поводу ситуации с ОЦКМ выступил Литературный театр им. Альберта Михайлова. В Литературном театре 24, 25 и 26 апреля планировалась премьера спектакля «Житие Ланцелота» (12+), однако ее пришлось отмененить.
Фрагмент афиши спектакля Литературного театра, сайт litteatr.ru.
«Власти запретили проводить показы из-за подготовки к сносу того самого “падающего дома” № 70 на Московском проспекте, — говорилось в сообщении на сайте театра. — Мы работали над постановкой целый год, но всё остановилось за шаг до встречи с вами. Где и когда сможем сыграть спектакль — неизвестно». В театре напомнили, что в 2018 году их выселили из здания бывшей биржи на Бассейную; недавно — с Бассейной на Московский проспект (поскольку в здании на Бассейной планировалось сделать ремонт). «Теперь нас выселяют и отсюда. Приносим извинения за сорванные планы. Деньги за все купленные билеты можно будет вернуть. Спасибо, что остаётесь с нами. Мы обязательно что-нибудь придумаем», — отмечалось в сообщении Художественный руководитель театра Александр Смирнов в разговоре с корреспондентом «Нового Калининграда» тогда подтвердил информацию об отмене спектаклей. Он также рассказал, что решение о выселении было принято накануне вечером (22 апреля). «Нам вечером сообщили, что мы должны съехать», — сказал он. Информации о том, куда собираются отправить Литературный театр, у него не было. Таким образом, его заявления опровергали слова министра Ермака, что все проблемы решены.
Казалось бы, что с такой ситуацией столкнулся только Литературный театр, а остальные всё же съехали, и им даже помогли в переезде, как говорил до этого министр. Но это оказалось не так. Информация о проблемах, с которыми столкнулись творческие коллективы ОЦКМ, стала более активно просачиваться в СМИ — в середине мая появились публикации и о том, что без крыши над головой остался народный театр современной пьесы «АртГорА». Портал «Клопс», опубликовавший 13 мая информацию о кризисе, сообщил, что направил запрос в региональное министерство по культуре и туризму с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее, напомним, с подобной просьбой обращался и «Новый Калининград», и министр даже дал ответ. Однако буквально спустя два часа после публикации «Клопса» Андрей Ермак выступил с заявлением на своей странице «ВКонтакте» о том, что «в последнее время вокруг переезда ОЦКМ из здания на Московском проспекте очень много появилось спекуляций», «информация почему-то выдаётся не проверенная», а также заявил, что к ним «в министерство за разъяснениями никто не обращается».
Комментируя у себя на странице замечание о том, что «Новый Калининград» вообще-то обращался к нему за разъяснениями еще 21 апреля и тогда же он сообщил, что вопросы с размещением коллективов решены, Андрей Ермак ответил: «Так они и решены. Помещения для переезда были предложены ещё в середине апреля. Просто некоторые коллективы считают, что переезжать нет необходимости, и просят остаться на Московском, а некоторым не нравятся помещения, которые им предлагают, потому что не в том же районе, хотя предлагаются разные варианты».
В своём посте министр рассказал, что администрацию ОЦКМ министерство проинформировало о временном прекращении деятельности еще 9 апреля. «В течение апреля — мая 2026 года министерство совместно с руководством ОЦКМ занимались поиском вариантов размещения коллективов с учётом индивидуальных потребностей, — сообщил Ермак. — Рассматривалось несколько вариантов. В результате достигнута договорённость о размещении ряда коллективов в Колледже сервиса и туризма (Ленинский проспект, 42Б). В течение двух недель все организационные вопросы будут решены». «Сейчас ведётся информирование руководителей коллективов о проводимой работе, перспективах и сроках переезда», — написал он. Ермак также сообщил, что Областной центр культуры молодежи временно переезжает, а не прекращает свою работу. «Так что всё будет хорошо», — заверил министр.
Отвечая на вопрос бывшего артиста Литературного театра, который предлагал построить специальное здание рядом с бывшим ДКМ, где раньше размещался ОЦКМ, Ермак заметил, что «там, к сожалению, места не было». «Вся ставка была на Бассейную. Надеюсь, в ближайшее время удастся завершить там ремонт. Ну, или уже на острове Октябрьском что-то подходящее строить», — отметил он. Заметим: к этому моменту уже было известно, что 26 апреля контракт с подрядчиком на Бассейной расторгнут. Или министру об этом тоже не сообщили?
Также стоит обратить внимание, что Ермак фактически опроверг свои предыдущие слова о том, что коллективам помогли переехать еще до 21 апреля.
Надо сказать, что эти заявления министра в итоге вызвали шквал эмоций среди творческих коллективов ОЦКМ. В конце концов бурление вырвалось «с кухонь», и в распоряжение редакции оказалась переписка руководства ОЦКМ с Андреем Ермаком, которая была в доступе для представителей коллективов. Согласился поговорить с журналистами и один из них.
Он рассказал, что после «подселения» коллективов на Московский с Бассейной, где якобы начинался ремонт, «теремку» ОЦКМ пришлось потесниться. «Но в тесноте, да не в обиде, ведь на Московском еще холл, там тоже можно репетировать, — рассказал он. — Да и новый директор Елена Шарова, которую назначили буквально в феврале, смогла сделать за пару месяцев то, чего не смогли сделать прежние руководители за годы. Например, привести в порядок разборную сцену, которая “бУхала”, когда по ней ходили люди… Но 15 мая Шарову уволили…».
Нюанс: по данным ЕГРЮЛ, официально и.о. директора ОЦКМ значится Валентин Ярема — бывший директор МКП «Коммунальная служба Багратионовска», успевшая также побывать багратионовским депутатом. Елены Шаровой в данных юрлица нет, но некоторые письма из министерства по культуре и туризму адресованы ей. Также она подписывала свои обращения как директор ГБУК «ОЦКМ». Как утверждают сотрудники ОЦКМ, Шарова руководила учреждением лишь с февраля 2026 года, но «за два месяца сделала для коллективов столько, сколько не сделали предыдущие руководители за годы».
По словам нашего собеседника, Шарова узнала об увольнении, когда приехала в министерство с письмом на имя Ермака, в котором описала причины глубокого кризиса, в котором оказалось учреждение. Письмо имеется в распоряжении «Нового Калининграда», но поскольку редакция не получала разрешение на его обнародование от Елены Шаровой, кратко перескажем текст. В нём, в частности, говорилось, что информация о ходе расселения творческих коллективов ГБУК ОЦКМ, которая озвучивается в СМИ, «полностью искажена» и что в течение целого месяца творческие коллективы находились в состоянии крайнего стресса, будучи лишенными возможности репетировать и проводить мероприятия. Также описывается и возможная причина кризиса — действия заместителя Ермака Марины Сергеевой, которая в минкульттуризма как раз курирует культуру.
Дело в том, рассказал собеседник «Нового Калининграда», что сам Ермак с начала апреля, когда всё начало закручиваться, ни разу не общался с коллективом учреждения. А «работу по расселению» вела как раз Сергеева. Сотрудник полагает, что до Ермака информация в итоге доводилась не вся, что и привело к его постам в соцсетях и увольнению Шаровой. Кроме того, МЧС, как отмечает сотрудник, давало учреждению две недели на выселение, а замминистра потребовала прекратить работу в течение суток. Всё это привело к отмене премьерных спектаклей Народного литературного театра, всех платных мероприятий и занятий.
В папке с документами есть письмо на имя и.о. директора ОЦКМ Яремы за подписью первого заместителя Ермака Марины Сергеевой от 9 апреля с уведомлением о временном прекращении деятельности учреждения с 8 апреля. А после этого на почту ОЦКМ пришло предложение рассмотреть для использования помещения бывшего госпиталя в Советске.
Собеседник «Нового Калининграда» рассказал, что его удивили слова Ермака о том, что часть коллективов хотят остаться: «На самом деле никто не говорил, что хочет остаться. На всех собраниях все были готовы переезжать, был один вопрос — куда? Ну и еще пытались уточнить, какие именно помещения ОЦКМ попадают в зону ЧС — ведь там огородили забором только середину здания, а театры, например, занимают помещения под другими домами, которые не признаны аварийными, и там есть отдельные входы в эти помещения».
Судя по переписке ОЦКМ и министерства, 10 апреля и.о. директора учреждения Валентин Ярема действительно отправил письмо в министерство, в котором сообщил, что на встрече с Дятловой был представлен протокол, в котором говорилось, что «нахождение работников нужно исключить на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС», но «речь шла об ограничении занятия детских коллективов в залах и помещениях, попадающих в зону риска (согласно схеме, приложенной к протоколу, в неё попадали не все помещения ОЦКМ)». Но даже несмотря на это, руководство учреждения не ослушалось замминистра и выпустило Приказ № 29 от 09.04.2026 о временной приостановке деятельности коллективов, все запланированные мероприятия были отменены на неопределенный срок. В письме также говорилось, что родители детей и представители творческих коллективов выражали недовольство ситуацией. Кроме того, директор просил провести совещание по поводу складывающейся ситуации.
Как говорится в еще одном письме в адрес Ермака от 21 апреля, совещание в министерстве прошло 15 апреля, на нём было решено, что будет приостановлена работа всех коллективов, в том числе в помещениях под домами по Московскому проспекту, 72−74 и 60−62 (хотя на встрече с мэрией их жителям сказали, что с этими домами всё в порядке, рассказывает собеседник «Нового Калининграда»). В письме от имени и.о. директора ОЦКМ говорилось, что учреждению «в ходе мониторинга предлагаемых им зданий не удалось найти подходящие помещения, куда бы могли переехать творческие коллективы».
Поднимался вопрос и о выпадающих доходах. Дело в том, что учреждение организует концерты и спектакли, билеты на которые продаются, у него, как и у любого бюджетного учреждения культуры, есть госзадание на проведение мероприятий. По оценке, ОЦКМ только за две недели апреля потерял 400 тыс. рублей, в целом же за год сумма прогнозируемых потерь — 7,4 млн рублей. Придется отменить не только отчетные спектакли, но и работу пришкольных и творческих лагерей, запланированные ранее театрально-концертные мероприятия, фестивали и турниры. «Данная ситуация приведет к снижению установленных целевых показателей и как следствие — к снижению зарплаты работников», — отмечалось в письме за подписью Яремы.
«Что касается зарплат — это действительно так. Бюджетная часть оклада сотрудника ОЦКМ весьма незначительная. Еще примерно половину они получают за счет платной деятельности, которой теперь нет. Что будет дальше, непонятно», — рассказывает собеседник «Нового Калининграда». Что касается выселения, то тут тоже много вопросов. Сначала коллективы, ранее занимавшие помещения на Бассейной, думали вернуться туда (ведь ремонт так и не ведется). Но там не оказалось ни света, ни канализации.
«Стали обращаться ко всем, к кому рекомендовали в министерстве и про кого сами знаем, — рассказал наш собеседник. — Например, Московская академия хореографии (МГАХ, входит в состав федерального кластера за миллиарды рублей на Острове). Они базировались у нас два года, пока им не достроили здание, и благодаря им у нас есть два отремонтированных хореографических класса. Но у них самих здание пока официально не сдано».
В ОЦКМ составили таблицу с возможными вариантами расселения, в списке — Дом молодежи, ДКЖ, Музыкальный театр, «Юность», «Ростех-Арена», ФОК «Южный», Музей изобразительный искусств и даже «Резиденция королей». Со всеми шла официальная переписка, созвоны.
«30 апреля от министра Ермака пришло жесткое письмо. В нём говорилось, что 23 апреля под его руководством в министерстве провели совещание и что до конца дня 24 апреля руководству ОЦКМ было поручено предоставить перечень помещений для размещений коллективов. Но поручение не исполнено, — рассказывает собеседник. — Ермак потребовал исполнить поручение до 16.00 30 апреля. Но дело в том, что письмо с доработанной таблицей было отправлено в срок, передано первому замминистра Марине Сергеевой. Но получается, что до Ермака оно не дошло?».
К письму, кстати, были приложены ответы некоторых учреждений, с которыми общалось руководство ОЦКМ. Например, Музыкальный театр сообщил, что из-за собственного плотного графика может предоставить коллегам лишь балетный зал, да и то по понедельникам с 13.00 до 18.00. ФОК в парке «Южный» также сослался на большую занятость и прислал расценки на аренду спортзала. И разве что ДКЖ согласился приютить «Лиру» за довольно скромную плату.
В конце концов 13 мая из министерства за подписью и.о. министра Марины Сергеевой пришло письмо, что достигнута договоренность с министерством образования по поводу помещений Колледжа сервиса и туризма и нужно срочно организовать в них переезд до 15 мая. Правда, актовый зал там подходит для занятий танцами при условии, что там установят зеркала и положат паркет, а вот для мероприятий, увы, не подходит. Возникли проблемы и у театра «АртГора» — оказалось, что аудитория там ступенчатая — атриум. А театру для репетиций нужен ровный пол.
«По состоянию на 21 мая коллективы пока в подвешенном состоянии, — рассказал собеседник. — Но самое ужасное другое. Мы прочитали письмо из мэрии Калининграда от 22 апреля, адресованное министерству по культуре и туризма по поводу территории, на которую доступ будет запрещен. Глава комитета городского хозяйства Максим Федосеев сообщает в нём, что письмом еще от 10 марта 2025 года, то есть год назад, комитет информировал министерство о том, что установлен режим “Повышенная готовность”. И что еще в начале февраля 2025 года был протокол городской комиссии по ЧС, которым предупреждалось о возможных серьезных последствиях для ОЦКМ! В протоколе даже есть строчка: “До 3 марта 2025 года письменно проинформировать ОЦКМ об угрозе обрушения конструкций многоквартирного дома”».
Получается, что в запасе был целый год, но людей с Бассейной подселяли на Московский, зная об этой ситуации. И никто ничего не сделал за это время, чтобы как-то решить проблемы именитых творческих коллективов. Более того, восемь лет назад принималось решение переселить людей из ДКМ на Московский проспект, хотя ещё за два года до этого власти откровенно говорили, что здание там аварийное. И только сейчас Андрей Ермак пишет, что вся надежда на Бассейную (хотя, как мы помним, места там хватает не всем) и хорошо бы для ОЦКМ построить свое собственное здание.
Хорошо бы. Но вот только минуло уже десять лет, как были даны первые обещания отреставрировать бывшую биржу Кёнигсберга, а воз и ныне там. Более того, как утверждают источники «Нового Калининграда», сотрудники Музея изобразительных искусств, занимающего здание бывшей биржи, во время ковида делали текущий ремонт там своими руками. Кроме того, до сих пор не отремонтировано здание ОЦКМ на Бассейной, как бедные родственники скитаются по городу в поисках помещений образцовые творческие коллективы и народные театры. И при этом на Острове продолжается масштабное строительство за федеральные миллиарды образовательно-культурного кластера.
Несколько представителей учреждений и организаций культуры, с которыми пообщался «Новый Калининград» (на условиях анонимности), высказали одну и ту же мысль: объединение министерства культуры и туризма в 2016 году было управленческой ошибкой. Да, туризм расцвел в области буйными красками, и в этом огромная заслуга Андрея Ермака — он, наверное, действительно хороший министр туризма. Но вот областная культура, увы, оказалась на задворках, за исключением двух-трех региональных учреждений, которые получают достаточное финансирование не только на текущую деятельность, но и на развитие. Остальные, судя по всему, держатся на энтузиазме. Нет надежды и на «курирующего вице-премьера» — спортсменка и красавица Наталья Ищенко больше разбирается в физической культуре, чем в областной.
Возможно, что настало время самому губернатору пообщаться с руководителями учреждений культуры напрямую без посредников, чтобы выяснить, как они живут? Если, конечно, их тоже не уволят до этого времени. «Новый Калининград» направил запрос в пресс-службу правительства области.
Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград».
Вся упомянутая в публикации переписка и документация имеется в распоряжении редакции.