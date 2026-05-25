Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус с гражданами Северной Кореи попал в ДТП в Нижегородской области

Автобус с иностранцами попал в ДТП на трассе М-12 в Сергачском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Автобус с иностранцами попал в ДТП на трассе М-12 в Сергачском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Авария произошла около 8:10 в понедельник, 25 мая на 563-м километре автодороги М12 «Восток». По предварительной информации, водитель автобуса, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущей «ГАЗели» и врезался в нее с последующим опрокидыванием.

Telegram-канал SHOT сообщил, что автобус перевозил граждан из Северной Кореи. От удара он вылетел на встречную полосу, снес ограждение и оказался в кювете.

В полиции рассказали, что в результате аварии иностранцы не пострадали, а травмы получил лишь сам водитель. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

Что касается иностранных гостей, то в данный момент они ждут резервный транспорт.