Автобус с гражданами Северной Кореи попал в ДТП в Нижегородской области

Автобус с иностранцами попал в ДТП на трассе М-12 в Сергачском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Авария произошла около 8:10 в понедельник, 25 мая на 563-м километре автодороги М12 «Восток». По предварительной информации, водитель автобуса, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущей «ГАЗели» и врезался в нее с последующим опрокидыванием.
Telegram-канал SHOT сообщил, что автобус перевозил граждан из Северной Кореи. От удара он вылетел на встречную полосу, снес ограждение и оказался в кювете.
В полиции рассказали, что в результате аварии иностранцы не пострадали, а травмы получил лишь сам водитель. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).
Что касается иностранных гостей, то в данный момент они ждут резервный транспорт.