Прокуратура нашла нарушения при подъеме затонувших судов из трех рек Прикамья

Работы выполняли без учета оценки воздействия на обитателей водоемов.

Источник: Комсомольская правда

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура установила нарушения со стороны ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних путей». Надзорное ведомство проверило исполнение законодательства о водных биологических ресурсах.

Прокуратура выявила нарушения при подъеме затонувших бесхозяйных судов, их частей и механизмов со дна рек Сылвы, Чусовой и Камы. Работы проводили без оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания, а также согласования с территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

Руководителю госучреждения внесено представление. По результатам его рассмотрения меры к устранению нарушений не приняты. Пермский краевой суд подтвердил обоснованность позиции природоохранного прокурора.

«Краевой суд отменил решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований прокуратуры и возложил на Администрацию Камского бассейна внутренних путей обязанность по проведению оценки воздействия выполненных работ на водные биологические ресурсы и среду их обитания», — говорится в сообщении Единого портала прокуратуры РФ.