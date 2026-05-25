Прокуратура нашла нарушения при подъеме затонувших судов из трех рек Прикамья

Прокуратура выявила нарушения при подъеме затонувших бесхозяйных судов, их частей и механизмов со дна рек Сылвы, Чусовой и Камы. Работы проводили без оценки воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания, а также согласования с территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.