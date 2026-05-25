«Нижегородского мажора» поместили в изолятор временного содержания после ДТП

Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте 21-летнего фигуранта уголовного дела о ДТП, которое он в состоянии алкогольного опьянения устроил 20 мая на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Как писал «Ъ-Приволжье», водитель Mercedes Сергей Корнилов выехал на встречную полосу и устроил двойное ДТП, обошлось без пострадавших. По данным СМИ, фигурант — сын гендиректора ГК «Луидор» Сергея Корнилова, умершего в 2024 году. В отношении него расследуется уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств). В 2025 году в отношении него составили 161 административный протокол.
Автомобиль фигуранта помещен на штрафстоянку в качестве вещественного доказательства по делу, добавили в МВД.