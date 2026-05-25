В Красноярском крае потратят 30 млн рублей на ремонт дороги Маганск-Береть-Урман

В Сосновоборском муниципальном округе Красноярского края планируют отремонтировать участок дороги Маганск-Береть-Урман. Информация о закупке размещена в ЕИС «Закупки».
Речь идет об участке с нулевого по второй километр. Начальная цена контракта составляет 30,8 млн рублей. Заказчиком выступает АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация». Закупка проходит в форме электронного запроса цен. Заявки принимали до 25 мая, итоги планируют подвести 26 мая.
На участке должны восстановить дорожное покрытие, земляное полотно, обочины, водоотвод и искусственные сооружения. Также в план включены работы на пересечениях и примыканиях, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесение разметки.
Больше всего средств предусмотрено на восстановление верхнего дорожного слоя. На него заложено более 22,6 млн рублей. Еще около 8,7 млн рублей приходится на работы с земляным полотном.
После ремонта подрядчик также должен провести диагностику обновленного участка дороги.