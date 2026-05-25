СК предупредил белорусов из-за серии автоугонов в Минской области с одной странной целью

СК Беларуси сделал заявление после серии автоугонов в Минской области.

В Следственном комитете сделали заявление после серии автоугонов в Минской области.

В ведомстве подчеркнули, что одним из основных условий, которые способствуют совершению такого рода преступлений в Беларуси, остается именно незапертая дверь авто.

— В двух из трех случаях автоугона за неделю доступ в салон транспортного средства был свободным, — подчеркнули в пресс-службе.

В связи с этим в СК предупредили белорусских водителей, рекомендовав использовать во время стоянки механические средства блокировки рулевого управления, противоугонные сигнализации, не оставлять ключи в замке зажигания даже на кратковременные остановки. А при парковке авто на неохраняемых стоянках убедиться в том, что запирающие устройства достаточно надежны.

Также в СК напомнили, что угоном (ст. 214 Уголовного кодекса) в Беларуси считается любое неправомерное завладение чужим авто, в том числе его использование для поездки без цели хищения. При этом не имеют значения способ передвижения и расстояние, которое проехал угнанный автомобиль.

— Преступление признается оконченным с момента, когда транспортное средство покинуло место своей первоначальной стоянки, — подчеркнули в СК.

