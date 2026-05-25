В Ростовской области 24 мая утонули два человека

В Белокалитвинском и Семикаракорском районах утонули два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области воскресенье, 24 мая, обернулось двойной трагедией на воде. В водоемах утонули два человека. Подробности происшествий сообщили в региональном главке МЧС.

Первый несчастный случай зафиксировали в городе Белая Калитва. Днем в парке «Молодежный», где расположен городской пляж, двое подростков решили переплыть реку Калитва. Однако на середине пути один из них, 15-летний парень, неожиданно скрылся под водой. Его товарищ попытался спасти утопающего, но сил справиться с течением не хватило — он сумел добраться до берега лишь в одиночку. Очевидец, заметивший беду, немедленно позвонил спасателям. К сожалению, к тому моменту было уже поздно. Тело ребенка со дна реки достали водолазы местной поисково-спасательной службы.

Второй инцидент произошел в Семикаракорском районе, в поселке Нижний Саловск. Здесь оборвалась жизнь 21-летнего мужчины. Молодой человек нырнул в пруд и бесследно исчез из поля зрения окружающих. Спасателям Семикаракорского района оставалось лишь провести поисковые работы и извлечь погибшего на берег.

Из-за начала теплого сезона сотрудники МЧС в очередной раз обратились к жителям области с настоятельными рекомендациями:

— Купаться можно только в оборудованных местах;

— Категорически избегать алкоголя перед заходом в воду;

— Реально оценивать свои силы.

