В Ростовской области 24 мая утонули два человека

Первый несчастный случай зафиксировали в городе Белая Калитва. Днем в парке «Молодежный», где расположен городской пляж, двое подростков решили переплыть реку Калитва. Однако на середине пути один из них, 15-летний парень, неожиданно скрылся под водой. Его товарищ попытался спасти утопающего, но сил справиться с течением не хватило — он сумел добраться до берега лишь в одиночку. Очевидец, заметивший беду, немедленно позвонил спасателям. К сожалению, к тому моменту было уже поздно. Тело ребенка со дна реки достали водолазы местной поисково-спасательной службы.