Жительница Красноярска продавала пластиковые окна и присвоила почти 5 млн рублей

Ленинский районный суд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении бывшей начальницы отдела продаж в компании по изготовлению и установке пластиковых окон. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, женщину обвиняют в присвоении крупной суммы денег. Установлено, что с августа 2023 по январь 2025 года злоумышленница использовала свое служебное положение в корыстных целях. Она заключала договоры и принимала от клиентов оплату, однако деньги в кассу предприятия не вносила, а присваивала себе. За это время женщина присвоила около 4,8 миллиона рублей. В ходе предварительного расследования обвиняемая частично возместила причиненный ущерб в размере 1 миллиона рублей. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.