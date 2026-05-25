В Омске отремонтируют поликлинику № 10.

В учреждении планируют полностью заменить устаревшие сети отопления, водо- и электроснабжения. Особое внимание уделят пожарной безопасности и энергоэффективности. После перепланировки коридоры и зоны ожидания станут комфортнее. Там, в частности, появятся удобные кресла, информационные табло и понятная навигация. Кроме того, поликлинику адаптируют для маломобильных пациентов. Для этого в лечебном учреждении установят пандусы и поручни, расширят дверные проемы. Завершить все работы планируют до конца года.