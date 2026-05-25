В Омске отремонтируют поликлинику № 10.

Капитальный ремонт начался в поликлинике № 10 в Омске по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Строители уже приступили работам на третьем этаже и крыше здания.
В учреждении планируют полностью заменить устаревшие сети отопления, водо- и электроснабжения. Особое внимание уделят пожарной безопасности и энергоэффективности. После перепланировки коридоры и зоны ожидания станут комфортнее. Там, в частности, появятся удобные кресла, информационные табло и понятная навигация. Кроме того, поликлинику адаптируют для маломобильных пациентов. Для этого в лечебном учреждении установят пандусы и поручни, расширят дверные проемы. Завершить все работы планируют до конца года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.