В Красноярске выберут лучшую женищину-водителя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 26 мая в Красноярске состоится первый Чемпионат мира среди женщин-водителей (Women Drivers World Championship).
Соревнование пройдёт в рамках Международной межрегиональной конференции деловых женщин стран ШОС и Центральной Азии и III Международной премии «Леди в бизнесе».
Чемпионат пройдет на территории «Татышев Парк».
Участницы соревнуются в двух дисциплинах: теоретической — знание Правил дорожного движения и навыки оказания первой помощи при ДТП, а также в практической, включающей заезды на автомобиле.
Призовой фонд Чемпионата составит 500 000 рублей: 250 000 рублей за первое место, 150 000 рублей за второе и 100 000 рублей за третье, сообщают организаторы.
18+