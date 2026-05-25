SHOT: Водитель попавшего в ДТП автобуса с гражданами КНДР мог уснуть за рулем

Водитель автобуса, который вез граждан Северной Кореи, мог уснуть за рулем. Такую предварительную причину аварии называет SHOT.

Сам водитель высказал другую версию. По его словам, авария произошла из-за машины, которая ехала впереди. Якобы водитель «Газели» совершил резкий маневр, после чего автобус въехал в него, вылетел на встречную полосу, а затем в кювет.

Авария произошла в понедельник утром в Нижегородской области на 563-м километре трассы М-12 по пути в Казань.

На кадрах с места ДТП виден белый туристический автобус, лежащий в кювете.

В автобусе находились 40 граждан КНДР. Их осмотрели врачи и диагностировали травмы легкой степени тяжести. Сейчас они ждут резервный транспорт, чтобы продолжить путь.