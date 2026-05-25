Ремонтные работы в ОКН «Дом Чардымова» и «Дом Самгина» завершатся летом

Напомним, что в 2025 году подрядчик занялся восстановлением «Дома Чардымова» и «Дома Самгина» вместе с историческими фасадами 1911 года. Так, на месте сгоревшего «Дома Самгина», который не является объектом культурного наследия, намерены открыть общественное пространство. Его архитектура будет отсылать к началу XX века, а само двухэтажное здание будет использоваться для общественных задач. А «Дом Чардымова», который является объектом культурного наследия регионального значения, привели в порядок. У него сохранили стены, фасады, резные элементы декоров фасадов, а все остальное воссоздали в новых материалах. Работы намерены были завершить до конца этого года, однако сроки сдвинулись.