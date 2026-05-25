Ремонтные работы в ОКН «Дом Чардымова» и «Дом Самгина» завершатся летом

Нижегородцы обратили внимание, что рядом со зданиями до сих пор находятся строительные леса.

Ремонтные работы в отреставрированном «Доме Чардымова» и «Доме Самгина» на Большой Печерской улице в Нижнем Новгороде находятся в завершающей стадии. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Нижегородцы обратили внимание, что рядом со зданиями до сих пор находятся строительные леса, при этом самих строителей на объекте не видно. А зимой на одном из зданий и вовсе появилась вывеска кафе быстрого питания Rostic’s.

В ведомстве отметили, что открытие обоих объектов планируется летом текущего года.

Напомним, что в 2025 году подрядчик занялся восстановлением «Дома Чардымова» и «Дома Самгина» вместе с историческими фасадами 1911 года. Так, на месте сгоревшего «Дома Самгина», который не является объектом культурного наследия, намерены открыть общественное пространство. Его архитектура будет отсылать к началу XX века, а само двухэтажное здание будет использоваться для общественных задач. А «Дом Чардымова», который является объектом культурного наследия регионального значения, привели в порядок. У него сохранили стены, фасады, резные элементы декоров фасадов, а все остальное воссоздали в новых материалах. Работы намерены были завершить до конца этого года, однако сроки сдвинулись.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что работы по сохранению объекта культурного наследия «Дом Дамаскина» в Нижнем Новгороде завершат в 2027 году.