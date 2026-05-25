Водителя Mercedes, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, поместили в изолятор

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Водителя кабриолета Mercedes, спровоцировавшего ДТП в центре Нижнего Новгорода и отказавшегося проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, поместили в изолятор временного содержания, сообщили в МВД региона.
Ранее сообщалось, что днем 20 мая на Похвалинском съезде 21-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с двумя автомобилями. Никто не пострадал, машины получили механические повреждения.
«Двадцатиоднолетний фигурант уголовного дела по факту совершения действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, до избрания меры пресечения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ… Водитель премиальной иномарки помещен в изолятор временного содержания. Следователь намерен выходить в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении регионального МВД.
Кроме того, следователем УМВД России по Нижнему Новгороду автомобиль, ранее помещенный на спецстоянку, признан вещественным доказательствам и будет перемещен в место хранения изъятого автотранспорта.
Как утверждают местные СМИ, водитель ярко-желтого кабриолета, спровоцировавший аварию, — сын покойного нижегородского миллиардера. В местных соцсетях было опубликовано видеообращение молодого человека, где он заявляет, что «похудел миллионов на 5, но ничего, еще купим». Также он, нецензурно выражаясь, посоветовал «нищете» не обижаться, что «не могут себе позволить такую машину». Утром в понедельник в соцсетях было опубликовано новое видеообращение водителя кабриолета, в котором он извинился за аварию и свои высказывания и сообщил, что находится в реабилитационном центре для алкоголиков.
После ДТП на водителя Mercedes составили четыре административных материала, в том числе за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. В Госавтоинспекции региона рассказали, что с 2025 года в отношении водителя кабриолета составлен 161 административный материал. В отношении злостного нарушителя ПДД в МВД возбудили уголовное дело об агрессивном вождении (статья 267.1 УК РФ), в региональном СУСК — уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).