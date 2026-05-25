Красноярец получил условный срок за издевательства над 10-летним сыном

Кировский районный суд Красноярска рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в истязании малолетнего ребенка и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с жестоким обращением.

Как установил суд, с февраля по июнь 2024 года мужчина систематически избивал своего 10-летнего сына и причинял ему психические страдания. Отец наносил ребенку удары ладонью по голове, бил мобильным телефоном по бедрам, а канцелярскими предметами — по рукам, ногам и голове. Кроме того, мужчина хватал мальчика за волосы, тянул их, когда тот засыпал за уроками, оскорблял его и использовал нецензурную брань.

Также суд установил, что отец заставлял ребенка выполнять домашние задания ночью — с 22:00 до 06:00. Мальчик должен был стоять в углу комнаты по четыре часа и более без права садиться, опираться на стену или будить отца.

Суд признал мужчину виновным по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Приговором от 22 мая 2026 года ему назначили 4 года и 1 месяц лишения свободы условно.

