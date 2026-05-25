Почему казахстанцы все еще не ездят на швейцарских поездах Stadler: ответ КТЖ

Талгат Алдыбергенов напомнил, что сейчас вагоны проходят дополнительные технические испытания. «В декабре проходили технические испытания, а вот сейчас в мае проходят технические испытания. После этого будет четкое понимание по вводу в эксплуатацию. Все зависит от того, как они пройдут технические испытания», — заявил он.
Зампред КТЖ Мурат Торегельдин заверил, что вагоны имеются, но, по его словам, по ним есть ряд технических вопросов в соответствии со стандартом, регламентом и условиями договора. "Нами было инициировано проведение дополнительных технических испытаний для того, чтобы подтвердить, что данные вагоны полностью соответствуют требованиям по безопасности и комфорту пассажиров. На сегодняшний день произведено порядка 100 вагонов, и все они сегодня проходят тестирование.
Сейчас проходит очень важный этап в процессе приемки и годовой эксплуатации вагонов, потому что подтверждается как раз таки работоспособность критических систем", — подчеркнул он. Отмечается, что если в результате тестовой поездки данные изменения, которые были внесены с начала текущего года, подтвердят свою работоспособность, то перейдут к процессу коммерческой приемки и вводу эксплуатации.
"Это, конечно, тоже займет определённое время, но, в принципе, если максимально будет соответствие, то летом мы эти вагоны будем водить… Если, ещё раз говорю, тестовые поездки пройдут успешно, то летом мы можем дать эти вагоны на сети. Если будут вопросы, то тогда конкретные сроки будут анонсированы уже непосредственно представителями компании штата.
Если, еще раз говорю, будет все… соответствует, то в июне мы приступим к процессу коммерческой приемки. То есть здесь мы уже будем непосредственно каждый вагон обследовать и принимать, насколько он соответствует условиям контракта и стандартам ЕАЭС", — резюмировал Мурат Торегельдин.