Эксперт: максимальная пенсия айтишников в России может достигнуть 77 тыс. рублей

Максимальный размер пенсии IT-специалистов в России может составить почти 77 тыс. рублей при зарплате в 250 тыс. рублей и стаже 43 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Максимальная пенсия IT-специалистов может составить 76 991 рубль при ежемесячной зарплате в размере 250 тыс. рублей и стаже в 43 года», — заявил Сафонов. По его словам, при таких показателях можно накопить 430 пенсионных баллов.
Как напоминает портал, ранее сообщалось, что средний размер пенсии IT-специалистов в России может составить почти 25 тыс. рублей.
Ранее Сафонов также оценивал возможный размер пенсий российских учителей. Тогда эксперт заявлял, что «прогнозный размер пенсии учителя в 2026 году при стаже 35−38 лет (с учетом работы на 1,5−1,6 ставки) будет варьироваться от 13 600 ₽ в регионах с минимальными зарплатами до 39 800 ₽ в Москве и северных субъектах. С учетом северных надбавок сумма может дойти до 48 800 ₽».