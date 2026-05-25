Эксперт: максимальная пенсия айтишников в России может достигнуть 77 тыс. рублей

Ранее Сафонов также оценивал возможный размер пенсий российских учителей. Тогда эксперт заявлял, что «прогнозный размер пенсии учителя в 2026 году при стаже 35−38 лет (с учетом работы на 1,5−1,6 ставки) будет варьироваться от 13 600 ₽ в регионах с минимальными зарплатами до 39 800 ₽ в Москве и северных субъектах. С учетом северных надбавок сумма может дойти до 48 800 ₽».