Экс-мэр Курска стал соответчиком по иску о незаконной приватизации господрядчика

Прокуратура Курской области обратилась в суд с заявлением к местному ООО «Автотранссервис», в котором требует обратить в доход государства стоимость приватизированной доли одного из ключевых дорожных подрядчиков региона — ООО «Благоустройство». Соответчиками по иску являются бывший мэр Курска Игорь Куцак, а также еще ряд физических и юрлиц. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на заседании облправительства.