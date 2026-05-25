В Московском районе появился мурал, посвящённый 80-летию Калининграда

Мурал, посвящённый 80-летию Калининграда и области, появился в Московском районе областного центра. Об этом сообщила в соцсетях глава горадминистрации Елена Дятлова.
«Говоря о послевоенном периоде Калининграда, большинство из нас представляет себе строителя-созидателя. Эдакий собирательный образ человека, который восстанавливал город из руин, строил жилые дома, фабрики и заводы, спортивные комплексы и кинотеатры, благоустраивал скверы и парки. Это про наших с вами мам и пап, дедушек и бабушек, которые не только сами с уверенностью смотрели в светлое будущее, но и нас приучали к трудолюбию, наставляли, объясняли, что город-мечты можно построить только через усердную работу каждого», — говорится в сообщении.
Автор мурала — художник Кирилл Гейнц. Он украсил фасад здания бывшей администрации Московского района, где сейчас базируются муниципальные спасатели.
О планах создать мурал сообщалось в марте 2026 года. Ранее губернатор Алексей Беспрозванных дал поручение главам муниципалитетов подобрать «интересные поверхности», чтобы на них появились муралы, связанные с 80-летием области. В Гусеве на эти цели выделили 314 855 рублей.