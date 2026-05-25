За неделю на Дону потушили 47 техногенных пожаров

За прошедшую неделю пожарно‑спасательные подразделения Ростовской области отреагировали на 47 техногенных пожаров, в ходе которых удалось спасти четырёх человек, однако один человек погиб.
Также были ликвидированы три загорания сухой растительности на общей площади 0,101 гектара и потушены два лесных пожара.
Кроме того, спасатели 25 раз выезжали на аварийно‑спасательные работы при дорожно‑транспортных происшествиях, где спасли семь человек, но три человека погибли.
На водных объектах региона зафиксировано два происшествия, в результате которых погибло два человека.
Данные предоставлены МЧС по региону.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.