Редкую краснокнижную чайку заметили на озере Салбат в Красноярском крае

Черноголовый хохотун считается одной из самых крупных чаек в мире. Масса птицы достигает 1−2 килограммов, размах крыльев — до 170 сантиметров. Название «черноголовый» связано с брачным периодом: весной и летом у птиц темнеет окраска головы. В остальное время года оперение становится почти белым, а на голове сохраняется светло-серый «капюшон». При этом самцы обычно крупнее самок, хотя внешних различий между полами у чаек почти нет.