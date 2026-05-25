Редкую краснокнижную чайку заметили на озере Салбат в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Редкого черноголового хохотуна зафиксировали специалисты дирекции по ООПТ Красноярского края на озере Салбат в заказнике «Салбат».

Источник: НИА Красноярск

Птица занесена в Красные книги России и Красноярского края. По данным специалистов, в регионе обитает около 200 особей этого вида.

Черноголовый хохотун считается одной из самых крупных чаек в мире. Масса птицы достигает 1−2 килограммов, размах крыльев — до 170 сантиметров. Название «черноголовый» связано с брачным периодом: весной и летом у птиц темнеет окраска головы. В остальное время года оперение становится почти белым, а на голове сохраняется светло-серый «капюшон». При этом самцы обычно крупнее самок, хотя внешних различий между полами у чаек почти нет.

Вид не формирует сплошного ареала и гнездится отдельными поселениями. За последние годы черноголовый хохотун регулярно отмечается во время весенних миграций на озерах Салбат, Интиколь, Белое, Учум и Большой Косоголь.

Свое название птица получила из-за характерного низкого крика, напоминающего человеческий смех, отметили в дирекции.