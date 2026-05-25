Волонтёры рассказали, что делать, если ребёнок потерялся в лесу

Руководитель поискового отряда «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной Светлана Торгашина и пресс-секретарь добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду рассказали корреспонденту krsk.aif.ru, что делать, если ребёнок пропал во время похода в лес.
«Не ждите. Сразу звоните 112 и обращайтесь за помощью. Чем раньше начинаются поиски, тем выше шансы на благополучный исход», — говорит Серафима Чооду.
«По закону поиски начинаются сразу после звонка в экстренные службы. Назовите ФИО ребёнка, возраст, особые приметы и описание одежды», — рассказывает Светлана Торгашина.
На месте, где была зафиксирована пропажа, должен оставаться взрослый — малыш может сам вернуться туда, откуда ушёл.
Другим взрослым следует внимательно осмотреть окрестности, проверить локации, где в последний раз был ребёнок, а также все пути и ориентиры, которые могут быть связаны с его передвижениями (просеки, заборы, берега водоёмов, линии электропередач).
К поиску стоит привлечь как можно больше людей: необходимо опросить прохожих, показав им фото малыша и попросив помочь отыскать его.
«Обратитесь к волонтёрам. Поисковые организации могут помочь, особенно если ситуация сложная или требуется привлечение профессиональных спасателей или кинологов. Обзвоните родственников и друзей ребёнка, попросите их быть начеку и сообщить, если они увидят пропавшего», — рекомендует Светлана Торгашина.