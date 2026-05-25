В посёлке Победа Хабаровского края сгорела частная баня

В Комсомольске на Амуре пожарные ликвидируют возгорание в посёлке Победа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл на территории частного участка: загорелась деревянная баня, после чего огонь перекинулся на сухую растительность. На место происшествия оперативно прибыли два пожарных расчёта.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание удалось локализовать, а к 11:32 — полностью ликвидировать очаги открытого горения. Распространение пламени на соседние домовладения предотвращено.
В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время пожарные проводят окончательную проливку территории, чтобы исключить повторное возгорание.
