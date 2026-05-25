В Красноярском крае объявили закупку продуктов на 42 млн рублей для магазинов ГУФСИН

В Красноярском крае объявили закупку продовольственных товаров для продажи через магазины при учреждениях Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Информация размещена в ЕИС «Закупки».

Начальная максимальная цена договора составляет 42 млн рублей. Согласно документации, продукты будут поставлять в магазины при учреждениях ГУФСИН в Красноярске, Сосновоборске, Ачинске и Емельяновском районе. Среди точек поставки указаны магазины при СИЗО, исправительных колониях и лечебно-исправительных учреждениях.

В перечень товаров вошли снеки, шоколадные батончики, лапша быстрого приготовления, колбаса, вафли, газированные напитки, консервы, джемы, жевательная резинка, йогуртные продукты и другие позиции.

Поставки будут идти партиями в течение шести месяцев с даты заключения договора. Финансирование закупки идет за счет собственных средств заказчика.