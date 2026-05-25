Белорусский адвокат сказал о штрафах за музыку в лесу во время отдыха

Белорусы могут получить штрафы, громко включая музыку в лесу.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси могут оштрафовать за музыку во время отдыха в лесном массиве. Подробнее рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

По словам адвоката Артема Саевича, штрафы за музыку в лесу в Беларуси могут доходить до 30 базовых величин (до 1350 белорусских рублей в мае 2026 года).

И хотя прямого запрета на уровень шума в лесу в Беларуси нет, все же внушительный штраф можно получить, если громко включать музыку и шуметь в лесу.

— Запрет на шум (в том числе на громкую музыку) с 23.00 до 07.00 касается жилых помещений и прилегающих территорий. В лесу, если рядом с громкими отдыхающими будет другая компания, которой музыка помешает, это также действует, — прокомментировал адвокат.

Кроме того, если проигнорировать замечание о громкой музыке или шуме, нарушение покоя в лесу может быть квалифицировано как мелкое хулиганство. Именно за это грозит штраф до 30 базовых величин.

